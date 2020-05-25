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Озвучена актуальная статистика по COVID-19 в России на 25 мая

Озвучена актуальная статистика по COVID-19 в России на 25 мая
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
продолжениеКомары и коронавирус: заражают ли насекомые инфекцией
От инфекции умерли еще 92 жителя нашей страны

По данным на утро 25 мая, за последние сутки коронавирусом в России заразились еще 8946 человек. За все время пандемии инфекцию подхватили 353427 жителей нашей страны. Об этом сообщает оперштаб.

Скончались от COVID-19 еще 92 пациента. Число жертв в России достигло 3633.

Москва прошла пик эпидемии, однако ситуация с коронавирусом в столице остается самой напряженной. Инфекцию нашли у 166473 москвичей, причем у 2560 из них – за последние сутки. На втором месте Московская область – COVID-19 заразились 34346 жителей. 13713 заболевших в Санкт-Петербурге, 8276 – в Нижегородской области и 4205 – в Дагестане.

Однако количество пациентов, которые победили инфекцию, также растет. За последние сутки выздоровели жителя России. По словам заммэра Анастасии Раковой, в Москве излечились 3746 заболевших, пишет "Свободная пресса".

В Московской области за последние сутки выздоровели 388 пациентов с COVID-19, передает "Подмосковье сегодня". Таким образом, все время эпидемии в России на поправку пошли 118798 человек.

Ситуация с коронавирусом в нашей стране улучшается, поэтому больше половины регионов могут переходить к началу снятия ограничений, приводит "Мир24" слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Несмотря на это, в столице продолжает действовать режим самоизоляции. Карантинные меры в Москве продлятся минимум до конца месяца.

Последние новости о коронавирусе в России на утро понедельника – в материале "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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