За сутки в стране скончался 161 человек

Последние данные по коронавирусу на сегодня, 27 мая, приводит столичный оперштаб. За последние сутки в России COVID-19 выявили у 8338 человек. В Москве – 2140 случаев, в Подмосковье – 793, на третьем месте Питер – 387 случаев. Умер от коронавируса 161 пациент.

Заммэра столицы Анастасия Ракова тем временем привела обнадеживающую статистику. За последние сутки в Москве выздоровели 5839 человек.

"Всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 67458", – цитирует ее RT.



За весь период пандемии новую инфекцию обнаружили у 370680 человек. Скончались 3968 пациентов, говорится в сообщении.

В мире, по данным института Хопкинса, который приводит статистику по коронавирусу онлайн, за весь период зарегистрировано 5593148 случаев. Умерли 350509 человек.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, ссылаясь на мнение специалистов, что пик эпидемии коронавируса пройден. Глава государства накануне назвал дату проведения Парада Победы и вероятный день шествия Бессмертного полка. 24 июня, когда пройдет парад, будет для россиян выходным. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на инсайдеров.