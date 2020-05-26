Страна не пойдет на работу в день, когда проведут парад Победы

В июне жители нашей страны смогут лишний раз отдохнуть не только 12 июня, в день России. Власти планируют сделать выходным еще и в среду, 24 июня. Об этом журналистам сообщил инсайдер, который детально знает, как идет подготовка Парада Победы.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на инсайдера, который знает, как проходит подготовка к Параду Победы.

Ранее дату торжества объявил президент России Владимир Путин. Мероприятие не провели традиционно 9 мая из-за кронавируса. Пройтись в "Бессмертном полку" люди смогут 26 июля.



