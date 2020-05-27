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Глава российской республики заразился коронавирусом

Тест на COVID-19 дал положительный результат

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него инфекция из Китая. По его словам, у тех лиц, с которыми он обычно контактирует, тесты отрицательные.

Бречалов предположил в прямом эфире в соцсети "Вконтакте", что заразился 21 мая.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы республики, он находится на самоизоляции и чувствует себя нормально. 

Полина ИВАНОВА

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