Тест на COVID-19 дал положительный результат

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него инфекция из Китая. По его словам, у тех лиц, с которыми он обычно контактирует, тесты отрицательные.

Бречалов предположил в прямом эфире в соцсети "Вконтакте", что заразился 21 мая.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы республики, он находится на самоизоляции и чувствует себя нормально.