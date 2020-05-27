Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
557 новости
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него инфекция из Китая. По его словам, у тех лиц, с которыми он обычно контактирует, тесты отрицательные.
Бречалов предположил в прямом эфире в соцсети "Вконтакте", что заразился 21 мая.
Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы республики, он находится на самоизоляции и чувствует себя нормально.
Канал через Перекопский перешеек не окупится очень долго