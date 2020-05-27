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Кадрыров впервые ответил на слухи о заражении коронавирусом

Кадрыров впервые ответил на слухи о заражении коронавирусом
Рамзан Кадыров. Фото: Пресс-служба главы и администрации Чеченской Республики/ТАСС
Чеченский лидер заявил, что имеет право иногда болеть

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел на связь и рассказал о своем здоровье. Он заявил, что ничем не болеет. Таким образом, слухи о том, что главу Чеченской республики сразил опасный вирус, оказались ложными.

"Я абсолютно здоровый человек", – сказал руководитель Чечни в интервью, которое он дал главе ЧГТРК "Грозный" Ахмеду Дудаеву. Видеоролик выложен в "Инстаграм".

При этом Кадыров напомнил, что он тоже человек, и имеет право иногда болеть. В разговоре чеченский лидер отметил, что при необходимости для поднятия иммунитета может обратиться к медицинским специалистам и поставить капельницу с полезным для организма раствором.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о появившейся в СМИ информации, что глава Чечни якобы госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Ольга ФЕДОРОВА

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