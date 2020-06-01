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Оперативный штаб отчитался о статистике по коронавирусу за последние сутки. От китайское инфекции скончалось 162 человека. Заразилось 9035 граждан РФ. Вылечилось от COVID-19 3994 россиянина.
Самое большое число зараженных обнаружено в Москве. За сутки в столице заболело 2297 человек. Еще 728 жителей Подмосковья подхватило коронавирус. Кроме того, 364 петербуржца заразилось COVID-19.
Напомним, что с 1 июня в Москве стартует второй этап снятия карантинных мер. В столице открываются непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты. Горожанам разрешено гулять по определенному графику. Кроме того, есть возможность взять на прокат велосипеды.
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