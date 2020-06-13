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Раскрыта свежая статистика по коронавирусу в России на 13 июня

Раскрыта свежая статистика по коронавирусу в России на 13 июня
Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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От COVID-19 умерли 114 человек

В России наступил очередной день борьбы с инфекцией из Китая. За сутки в стране коронавирусом заразились 8 706 человек в 84 регионах. За все время эпидемии число заболевших достигло 520 129 россиян.

В Москве, где по-прежнему самое высокое количество ежедневных случаев заражения, за сутки врачи подтвердили диагноз у 1493 горожан. Следом идет Подмосковье – там инфекцию подхватили 725 человек, в Санкт-Петербурге – 262 жителей города.

Как сообщает оперативный штаб, от COVID-19 скончались за сутки 114 россиян. За все время эпидемии вирус унес жизни 6 829 человек.

Растет и число выздоровевших. За сутки их оказалось 5 271 жителей страны. Всего излечились 274 641 человек.

Полина ИВАНОВА

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