От COVID-19 умерли 114 человек

В России наступил очередной день борьбы с инфекцией из Китая. За сутки в стране коронавирусом заразились 8 706 человек в 84 регионах. За все время эпидемии число заболевших достигло 520 129 россиян.

В Москве, где по-прежнему самое высокое количество ежедневных случаев заражения, за сутки врачи подтвердили диагноз у 1493 горожан. Следом идет Подмосковье – там инфекцию подхватили 725 человек, в Санкт-Петербурге – 262 жителей города.

Как сообщает оперативный штаб, от COVID-19 скончались за сутки 114 россиян. За все время эпидемии вирус унес жизни 6 829 человек.

Растет и число выздоровевших. За сутки их оказалось 5 271 жителей страны. Всего излечились 274 641 человек.