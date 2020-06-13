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Известный российский телеведущий заразился коронавирусом

Известный российский телеведущий заразился коронавирусом
Анализы на коронавирус. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.http://globallookpress.com
Таир Мамедов заболел в Китае

На своей странице в "Инстаграм" российский телеведущий выложил результаты анализов на COVID-19. Тест 38-летнего Таира Мамедова показал положительный результат.

Снимок с лабораторным анализом Мамедов подписал достаточно кратко. Он сообщил своим фанатам, что болеть "не круто", и посоветовал каждому беречь свое здоровье. Кроме этой короткой ремарки известный телеведущий ничего не добавил, о своих симптомах и тяжести диагностированного коронавируса распространяться не стал.

После такого заявления подписчики стали писать слова поддержки Таиру Мамедову. Они пожелали ему скорейшего выздоровления. Также фанаты подбодрили телеведущего тем, что после выздоровления у Мамедова будет иммунитет и "зараза ему больше не будет страшна".

К слову, по последним данным на 13 июня известно, что COVID-19 заразились еще 8706 человек в 84 регионах. Скончались за сутки 114 россиян. Число заболевших в стране за весь период теперь 520 129 человек, выздоровевших 274 641 россиян.

Напомним, хоть в Москве и сняли режим самоизоляции и отказались от пропускной системы, ношение масок и перчаток в общественных местах остается обязательным.

Юлия ЕВГРАФОВА

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