От COVID-19 за сутки скончались 194 человека

Специалисты оперативного штаба озвучили последние данные по заразившимся коронавирусом. За сутки диагноз COVID-19 поставили 7843 россиянам 84 регионах. Теперь число заразившихся в России за весь период пандемии 553301 человек.

По последним данным, лидером по числу заболевших остается Москва, где за сутки еще у 1065 жителей выявили коронавирус. На втором месте по заразившимся Подмосковье – 680 россиян. После идет Нижегородская область с 238 больными.

Оперштаб также информирует, что за сутки в России от COVID-19 умерли 194 человека. За все время эпидемии китайский вирус унес жизни 7478 россиян.

Не обошлось и без позитивных прогнозов. За сутки от коронавируса излечились 10036 человек. Теперь за весь период выздоровевших насчитывается 304342 россиянина.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда в России случился пик заболеваемости. Этот период пришелся на 11 мая, передает РИА "Новости". Также, по словам чиновницы, производство вакцины от коронавируса начнется в сентябре в институте Гамалеи.