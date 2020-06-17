Удар нанесен со всех сторон одновременно

Пандемия коронавируса негативно отразилась на всех странах. Однако Россия столкнулась с трудностями, усиленными троекратно, поскольку испытывает воздействие одновременно трех экономических шоков. На это указал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Первый и главный шок – это падение цен на нефть. Медведев признал, что российская экономика по-прежнему сильно зависит от экспорта углеводородов. Но кризисы прошлых лет показывают, что уже в 2021 г. наша страна сможет адаптироваться к новым условиям на рынке нефти и газа, нужно продержаться только 2020-й.

Второй шок – эпидемия коронавируса и влияние решений правительства по борьбе с инфекцией на внутреннюю экономику. Здесь давать прогнозы сложнее, поскольку с такими вызовами РФ еще не сталкивалась, говорится в статье Медведева для журнала "Россия в глобальной политике". Но экс-премьер полагает, что и с проблемами, вызванными карантином – безработицей, закрытием предприятий, разрывом производственных цепочек, – удастся справиться довольно быстро. При условии, что не случится второй волны эпидемии.

Третий шок – снижение спроса на российские товары за рубежом. По словам Медведева, такое было в 2008 – 2009 гг., когда в мире снизился масштаб межгосударственной торговли. Здесь все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, поскольку коронавирус уже показал, что может нанести удар по глобальной экономике, "сопоставимый лишь с мировыми войнами".

В связи с этим Медведев рекомендует правительству активнее поддерживать граждан и компании, в том числе малый бизнес и индивидуальный предпринимателей, передает телеканал "360". Что касается внешней политики, то разным государствам, по его мнению, придется пойти на прямое сотрудничество, пусть даже "вынужденное". Например, странам придется делиться вакцинами от коронавируса, если они не захотят иметь под боком соседа с "коронавирусной бомбой".

Вспышка COVID-19 произошла в Китае в конце 2019 года. За прошедшее время в России подхватили коронавирус более полумиллиона человек. За последние сутки число зараженных в РФ увеличилось на 7,8 тысячи.