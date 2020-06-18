Озвучена свежая статистика по коронавирусу на 18 июня

Озвучена свежая статистика по коронавирусу на 18 июня
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
За последние сутки от COVID-19 скончались 182 человека

Стала известна свежая статистика по коронавирусу на 18 июня. Оперативный штаб сообщил, что за последние сутки инфекцией из Китая заразились 7790 человек в 83 регионах, вылечились – 9621 россиянин. Также за сутки в нашей стране от COVID-19 погибли 182 человека.

Большинство заболевших по-прежнему отмечается в Москве – это 1040 жителей. В Московской области коронавирус диагностировали у 667 человек. На третьем месте по числу зараженных сейчас находится Ханты-Мансийский АО, там инфицированы 243 россиянина.

По информации оперштаба, за все время пандемии коронавирусом заразились 561091 человек. Полностью излечились от COVID-19 313963 россиянина. Погибли за весь период 7660 человек.

Напоминаем, с 9 июня в Москве были отменены самоизоляция и карантин. Также возобновили свою работу парикмахерские, салоны красоты, агентства по трудоустройству, фотоателье, ветклиники, заработал каршеринг. А уже с 16-го числа для жителей столицы открылись летние веранды, выставки и музеи. Следующий этап снятия ограничительный мер стартует 23 июня.

Юлия ЕВГРАФОВА

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