Бывший глава Чувашии, который заразился коронавирусом, умер из-за проблем с сердцем

Михаил Игнатьев, которого в конце января уволили с должности главы Чувашии после скандалов, скончался в больнице. На фоне инфекции из Китая у него возникли проблемы с сердцем, что и привело к смерти, сообщил журналистам источник в медицинских кругах.

Как пишут "Невские новости", у Игнатьева уже две недели не поднималась температура. Бывший губернатор давно страдал от сердечно-сосудистой недостаточности, уточняет телеканал "360". О том, что у экс-чиновника был коронавирус, написал "Интерфакс".

Игнатьев попал в больницу в Санкт-Петербурге в конце мая. У него была двусторонняя пневмония, поражение легких. Экс-чиновника даже подключали к ИВЛ.

В начале 2020 г. Игнатьев оказался в центре сразу двух скандалов. Сначала экс-глава Чувашии призвал "мочить" журналистов, которые нелестно отзываются о власти, а после заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин. После разразившейся в СМИ и Сети шумихи президент России Владимир Путин лишил Михаила Игнатьева своего поста в связи с утратой доверия, напоминает "МИР24".

Чиновник же подал иск в суд, в котором оспаривал решение главы государства.