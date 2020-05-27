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Госпитализирован подавший в суд на Путина экс-губернатор

Госпитализирован подавший в суд на Путина экс-губернатор
Владимир Путин и Михаил Игнатьев. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Больной находится в крайне тяжелом состоянии

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев попал в реанимацию. У него диагностирована двусторонняя пневмония.

Состояние пациента медики характеризуют как крайне тяжелое, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. У Игнатьева высокий процент поражения легких, в результате чего развилась острая дыхательная недостаточность. Он подключен к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), при помощи которого кровь насыщается кислородом.

По данным телеграм-канала Mash, Игнатьев поступил в медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге еще в начале мая. За это время его состояние ухудшилось: на воспаление легких наложились проблемы с сердцем.

Накануне стало известно, что 20 мая от Игнатьева поступил иск в Верховный суд. Экс-чиновник оспаривает указ президента РФ Владимира Путина о своем увольнении. Он был отстранен от руководства Чувашией в январе 2020 г. с формулировкой "в связи с утратой доверия". Перед этим в интернет попал видеоролик, на котором Игнатьев заставляет сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины.

Ранее сообщалось, что вирус COVID-19 может вызывать поражение легких. В частности, в больнице в Коммунарке большинство пациентов лежат с пневмонией. По последним данным, в России заразились коронавирусом более 370 тысяч человек, более 3,9 тысячи из них скончались.

Николай ВИКТОРОВ

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