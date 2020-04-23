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Большинство пациентов в Коммунарке лежат с пневмонией

Большинство пациентов в Коммунарке лежат с пневмонией
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Количество выздоравливающих почти сравнялось с числом новых пациентов с подозрением на коронавирус

В инфекционной больнице в Коммунарке в настоящее время находятся 602 пациента, у 592 из них пневмония. Об этом сообщил главный врач лечебного учреждения Денис Проценко.

При этом пациентов с подтвержденным анализами COVID-19 всего 66% – 397 человек, написал врач в "Фейсбук". 

Проценко отметил, что количество новых пациентов в больнице практически сравнялось с выздоровевшими: за последние сутки на лечение поступили 89 человек, выписаны 84. 

Ранее Оперштаб по ситуации с коронавирусом в России сообщил данные о распространении эпидемии по регионам страны на 23 апреля.

Николай ВИКТОРОВ

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