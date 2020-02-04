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Экс-губернатор Чувашии скрылся после скандала с Путиным

Опальный экс-губернатор Чувашии скрылся после скандала с Путиным
Михаил Игнатьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Куда пропал уволенный президентом Игнатьев, никто не знает

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который утратил доверие президента РФ Владимира Путина, исчез. О его местонахождении не известно даже некогда помощнику высокопоставленного экс-чиновника Олегу Сидорову. 

Впрочем, дальнейшая судьба Михаила Васильевича нисколько не волнует и его сменщика Олега Николаева. Нынешний глава региона заявил, что не интересуется жизнью рядового гражданина. А места в правительстве республики для Игнатьева больше нет, передает издание "Подъем". 

Потеряли бывшего губернатора и в социальных сетях. В частности, в его Instagram последняя публикация была сделана пять дней назад. В ней он обратился к жителям "любимой Чувашии", поблагодарив "за активную гражданскую позицию, за предложения и критику". Хотя именно за нее досталось журналистов, которых Игнатьев призвал "мочить", напоминает телеканал "360".

Игнатьев уволен с поста губернатора 29 января. Через два дня сложило свои полномочия все правительство Чувашии. И лишь сегодня, 4 февраля, Путин назвал причину увольнения экс-главы – наплевательское отношение к людям. Так, россиян шокировало видео, на котором Игнатьев позволил себе позабавиться с офицером МЧС, заставляя его подпрыгнуть за ключами от новой пожарной машины, уточняет "Царьград"

Ксения АНДРЕЕВА

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