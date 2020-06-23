За последние сутки от COVID-19 скончались 153 человека

Жителям России озвучили свежую статистику по коронавирусу на 23 июня. За прошедшие сутки в нашей стране инфекцией из Китая заразились еще 7425 человек в 84 регионах. За этот же время полностью излечились 12013 россиян.

Прибавилось и количество погибших. По последним данным оперативного штаба, их 153 человека.

Больше всего заразившихся COVID-19 по-прежнему в столице. В Москве диагноз подтвердили у 1081 человека. На второй строчке также остается Подмосковье с 504 новыми случаями заболевания. Третью позицию занимает Ханты-Мансийский АО, где коронавирус выявили у 319 россиян.

Теперь общие цифры по России выглядят следующим образом. Всего за период пандемии в стране выявлено 599705 зараженных COVID-19. Погибли за этот период 8359 человек. Излечились от инфекции из Китая 356429 россиян.

Отметим, что карантин и режим самоизоляции в Москве были отменены с 9 июня. Поэтапно начали открываться различные заведения, уже заработал каршеринг, разрешили прогулки. А во вторник, 23 июня, стартовал очередной этап снятия ограничительных мер. Свои двери для горожан открыли библиотеки, рестораны, фитнес-центры и детские сады.