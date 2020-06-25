За последние сутки от коронавируса вылечились 6342 человека

Стали известны самые последние данные о зараженных в России. По информации Оперативного штаба, на 25 июня COVID-19 подхватили 7113 человек в 82 регионах. За последние сутки полностью вылечились от вируса из Китая 6342 россиянина.

Есть и печальные новости. На 25 июня стало известно, что COVID-19 унес жизни еще 92 человек.

По количеству зараженных столица все еще находится на первом месте. В Москве коронавирус диагностировали у 885 россиян. На следующей строчке – Подмосковье с 467 зараженными. На третьем месте по-прежнему эксперты называют Ханты-Мансийский АО. Там диагноз COVID-19 поставлен 319 жителям.

Опираясь на свежие данные, обновленная картина количества заражений жителей России выглядит так. За весь период пандемии заболели 613994 человека. Погибли от коронавируса за этот период 8605 россиян. Полностью вылечились 375164 человека.

Стоит отметить, что 23 июня в Москве был реализован очередной этап снятия ограничительных мер. К уже открывшимся заведениям добавились рестораны, музеи, фитнес-центры и детские сады. Несмотря на это, власти сохранили правила обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.