За сутки от COVID-19 излечились 7752 человека

В России на 10 июля число зараженных коронавирусом составило 713936 человек. За сутки диагноз подтвердили у 6635 граждан в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб.

По последним данным, в Москве за сутки выявлено 637 новых случаев заболевания инфекции из Китая. Следом идет Санкт-Петербург, там COVID-19 нашли у 300 человек. Замыкает тройку Свердловская область, где 275 новых зараженных.

При этом за сутки от коронавируса умерли 174 человек. Всего эпидемия унесла жизни 11017 россиян.

От инфекции из Китая излечились 7752 жителя нашей страны за сутки. За все время, таким образом, болезнь победили 489068 человек.

Накануне стало известно, что с 13 июля в Москве начинается новый этап отмены ограничений, а с 1 августа заработают кинотеатры. При этом в ВОЗ предупредили, что в России существует вероятность введения новых карантинных мер.