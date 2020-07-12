Россия может избежать второй волны коронавируса

С таким заявлением выступил Дмитрий Песков

Есть вероятность, что у России получится избежать второй волны коронавируса. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Слова политика прозвучали в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". 

Напомним, что ранее стало известно об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса. В исследование приняли участие две группы добровольцев, которых поэтапно начали выписывать из больниц. 

Свежую статистику по коронавирусу в России смотрите в материале "Утро.ру". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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