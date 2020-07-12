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Есть вероятность, что у России получится избежать второй волны коронавируса. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Слова политика прозвучали в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Напомним, что ранее стало известно об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса. В исследование приняли участие две группы добровольцев, которых поэтапно начали выписывать из больниц.
Свежую статистику по коронавирусу в России смотрите в материале "Утро.ру".
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