С таким заявлением выступил Дмитрий Песков

Есть вероятность, что у России получится избежать второй волны коронавируса. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Слова политика прозвучали в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Напомним, что ранее стало известно об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса. В исследование приняли участие две группы добровольцев, которых поэтапно начали выписывать из больниц.

Свежую статистику по коронавирусу в России смотрите в материале "Утро.ру".