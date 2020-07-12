Число заразившихся COVID-19 в России превысило отметку в 727 тысяч

За прошедшие сутки в России положительный тест на коронавирус получили 6615 человек. Известно, что скончались из-за болезни 130 зараженных, а вылечить медикам удалось 3615 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Среди регионов по-прежнему лидирует Москва. В столице COVID-19 выявили у 679 граждан. На втором месте Санкт-Петербург. Там диагноз подтвердился у 293 человек. Третье место заняла Свердловская область – 286 заразившихся за последние сутки.

С начала пандемии коронавируса в России было выявлено 727162 случая заболевания. Спасти врачам удалось 501061 пациента, а 11335 человек скончались из-за COVID-19. По всему миру коронавирус за время пандемии подтвердился у 12,8 млн. человек.

Однако число заразившихся продолжает снижаться, поэтому принятые в стране карантинные меры также ослабляются. Например, сейчас в Москве уже работают места общественно питания, а с 1 августа планируют открыть кинотеатры. Более того, с 15 июля возобновятся международные перелеты из России в некоторые страны.