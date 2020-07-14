Число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило отметку 13 миллионов

К утру 14 июля стало известно о 6248 новых заболевших коронавирусом за сутки. Известно, что за день в России умерли из-за вируса 175 человек. Спасти медикам удалось 8804 инфицированных. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Больше всего зараженных в Москве. Там положительный тест на COVID-19 у 613 человек. На втором месте Санкт-Петербург, где болезнь выявили у 281 гражданина. Третье место занимает Ханты-Мансийский АО. В этом регионе диагноз был поставлен 245 пациентам.

Во всем мире коронавирусом заразились более 13 миллионов. человек – такие данные предоставил Университет Джона Хопкинса. По информации ученых, на первом месте в мировом рейтинге по числу заболевших находятся США, второе место у Бразилии, третье у Индии, а четвертое у России.

Стоит отметить, что в нашей стране число заражений уже много дней держится в районе 6 тыс. случаев в сутки. С начала пандемии коронавируса в России зафиксировано 739947 случаев заболевания. Жертвами COVID-19 стали 11614 заразившихся, а полностью вылечить врачам удалось 512825 пациентов.

Ранее "Утро.ру" писало о том, какие ограничения сняты в Москве с 13 июля. Следующий этап смягчения режима начнется 1 августа.