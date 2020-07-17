За последние сутки от COVID-19 в стране вылечились 7681 человек

По актуальной информации в России коронавирус выявили у 6406 человек в 83 регионах. За этот же период полностью излечились от китайской заразы 7681 пациентов. По данным оперативного штаба, не обошлось и без новых жертв. За сутки в стране погибло еще 186 россиян.

Самое большое число инфицированных по-прежнему в Москве – это 575 человек. Затем идет Свердловская область с 301 случаем. На третьей строчке в списке городов России оказался снова Ханты-Мансийский АО. Там COVID-19 диагностирован у 249 человек.

Сейчас целостная картина за весь период пандемии в России выглядит немного иначе. Общая цифра заразившихся в стране теперь 759203 человек. Удалось вылечится за все время пока 539373 россиянам. Есть и общие данные по погибшим. За весь период борьбы с китайской инфекцией в РФ скончались 12123 пациентов с этим диагнозом.

Напомним, в Москве продолжают постепенно снимать ограничения. Следующий этап смягчения карантинных мер был назначен на 1 августа. Кстати, недавно также стало известно, что вскоре могут также открыть воздушные границы между Россией и Турцией.