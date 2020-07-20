Россиянам деньгами компенсируют несостоявшийся отдых

Россиянам деньгами компенсируют несостоявшийся отдых
Отпуск. Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выплаты коснутся путешествий, которые планировались за границу

Жители России, которые не смогли уехать за границу из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции, но были застрахованы от невыезда, имеют право на получение компенсации, подчеркнул финансовый омбудсмен Юрий Воронин.

Эксперт отметил, что граждане очень часто обращаются с жалобой на отказ страховщиков делать выплаты по договорам страхования от невыезда за границу. Компании ссылаются на вызванный коронавирусом форс-мажор и заявляют, что в таких ситуациях стороны не обязаны выполнять условия договора.

Однако, как пояснил Юрий Воронин, если риск от невыезда был принят на страхование, компании должны выплачивать возмещение, пишет издание "Известия".

При этом размер компенсации будет зависеть от условий договора, добавляет РИА ФАН.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что туристам будут доплачивать за отдых на отечественных курортах.

Ольга ФЕДОРОВА

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