За отдых на российских курортах будут доплачивать

За отдых на российских курортах будут доплачивать
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Граждане могут рассчитывать на сумму до 15 тысяч рублей

В России планируют ввести компенсации за внутренний туризм. Уже подготовлено предложение о внедрении специальных социальных чеков.

Согласно разработанному Ростуризмом проекту, путешественникам будут возмещать часть стоимости тура по РФ. Делать оплаты предлагается через Нацсистему платежных карт, которая управляет картами "Мир".

Компенсации будут выплачивать физлицам за оплату турпродукта. При этом государство намерено частично возмещать расходы как за приобретение тура у туроператора, так и за отдельную покупку проживания в гостинице.

Для получения компенсации установлен ряд критериев. Так, путешествие должно быть не короче 5 ночей. Минимальная стоимость тура – 25 тыс. рублей. А оплату нужно сделать по карте "Мир", пишет TourDom.ru.

При соблюдении этих требований турист может получить по 5 тыс. руб. за каждые потраченные 25 тыс., но не более 15 тыс. на человека.

Компенсации в текущем году могут охватить до трех миллионов туристов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что отечественные курорты переполнены туристами из России.

Ольга ФЕДОРОВА

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