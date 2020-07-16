Яблоку негде упасть: российские туристы заполонили отечественные курорты

Яблоку негде упасть: российские туристы заполонили отечественные курорты
Фото: A. Bernhard/Arco Images/www.globallookpress.com
Возможность попасть за границу у граждан нашей страны появится, в лучшем случае, к началу августа

Российские отпускники этим летом оказались в сложной ситуации. Несмотря на открытие некоторыми странами границ для наших туристов, выехать за рубеж пока сложно, а на отечественных курортах яблоку негде упасть.

Журналисты Life поинтересовались у гендиректора турагентства "Элайт Тревал" Ивана Ефимчука, каковы шансы граждан нашей страны выехать этим летом на отдых, например, в ту же Турцию. По его словам, путевки на турецкие курорты уже появились в продаже, ближайший тур можно забронировать на 24 июля. Но пока нет точной информации, откроют ли границы к этой дате.

Туроператор предполагает, что рейсы за рубеж возобновятся только в начале августа. По мнению Ефимчука, первыми странами, куда смогут отправиться российские туристы, будут Турция, Мальдивы, ОАЭ и страны СНГ.

С российскими курортами тоже не так все просто, как хотелось бы. Свободных мест на них мало и предлагаются они по довольно высоким ценам. Это касается практически всех курортов – и Крыма, и Сочи, и даже Карелии и Алтая. Тем, кто не успел забронировать путевки на отдых в России, но очень хочет куда-то поехать, Иван Ефимчук советует подождать открытия границ и возобновления авиасообщения с зарубежными странами.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что цены на авиабилеты в Крым снизились на несколько процентов. Однако пляжи на полуострове забиты отдыхающими под завязку, и свободные места в отелях закончились из-за наплыва туристов. 

Также стало известно, сколько будут стоить путевки в Турцию после открытия границ.

Александра ЛЕОНИДОВА

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