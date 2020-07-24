Трамп указал на "трудные времена" в России

Трамп указал на "трудные времена" в России
Дональд Трамп. Фото: Белый дом / via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
По мнению главы США, причина тому коронавирус

Из-за китайской инфекции, которая охватила весь мир, в России настали сложные времена. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома накануне озвучил это заключение на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News. Так Трамп рассказал, что пообщался с Владимиром Путиным и после пришел к таким выводам. Американский лидер посчитал, что Россия сейчас проходит достаточно непростое "испытание" из-за коронавируса. Это в особенности касается положения дел в Москве.

Стоит отметить, что телефонный разговор президентов состоялся 23 июля. Главы двух крупных держав обсуждали ситуацию с ядерной программой в Иране, контроль и стратегическую стабильность над вооружением. Также они дали оценку всем действиям, которые принимаются по борьбе с COVID-19.

Напомним, по количеству заболевших китайской инфекцией Соединенные Штаты Америки вышли на первое место, а Россия на четвертое. По данным на 23 июля, число людей по всему миру, которым диагностировали коронавирус, перевалило за отметку в 15,1 миллионов человек. В России по последним данным общая цифра по зараженным составила 795 038 пациентов.

Кстати, накануне мэр Москвы Сергей Собянин выступил с очередным заявлением. В ближайшее время в столице не будут вводить никаких ограничительных мер из-за коронавируса, – заверил глава города. 

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Ряду россиян предложили платить повышенную пенсию раньше

Изменения могут коснуться жителей Севера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей