По мнению главы США, причина тому коронавирус

Из-за китайской инфекции, которая охватила весь мир, в России настали сложные времена. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома накануне озвучил это заключение на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News. Так Трамп рассказал, что пообщался с Владимиром Путиным и после пришел к таким выводам. Американский лидер посчитал, что Россия сейчас проходит достаточно непростое "испытание" из-за коронавируса. Это в особенности касается положения дел в Москве.

Стоит отметить, что телефонный разговор президентов состоялся 23 июля. Главы двух крупных держав обсуждали ситуацию с ядерной программой в Иране, контроль и стратегическую стабильность над вооружением. Также они дали оценку всем действиям, которые принимаются по борьбе с COVID-19.

Напомним, по количеству заболевших китайской инфекцией Соединенные Штаты Америки вышли на первое место, а Россия на четвертое. По данным на 23 июля, число людей по всему миру, которым диагностировали коронавирус, перевалило за отметку в 15,1 миллионов человек. В России по последним данным общая цифра по зараженным составила 795 038 пациентов.

Кстати, накануне мэр Москвы Сергей Собянин выступил с очередным заявлением. В ближайшее время в столице не будут вводить никаких ограничительных мер из-за коронавируса, – заверил глава города.