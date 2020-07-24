Россия и Беларусь открывают авиасообщение

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Первые рейсы запустят 1 августа

Стало известно, что у двух крупных авиаперевозчиков – "Белавиа" и "Аэрофлота" стартовала продажа билетов на полеты из Минска в Москву. Улететь этими рейсами можно будет уже с 1 августа.

Об этом сообщают корреспонденты портала "Office Life". Цены на билеты из Минска в Москву начинаются от 7855 рублей. Это с учетом того, что туристы смогут вылететь из Национального аэропорта, а прибудут в Шереметьево аэрофлотовским бортом.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия открывает международные перелеты в некоторые страны. Вылетать самолеты будут из аэропортов Москвы, Ростова-на– Дону и Санкт-Петербурга. В список попали пока три страны.

Так с 1 августа россияне смогут попасть в Танзанию, Великобританию и Турцию. В последнюю страну путешественники получат возможность отправиться до Стамбула или Анкары. А вот уже с 10 августа в отпуск можно полететь также и в другие турецкие города – Даламан, Бодром и Анталию. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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