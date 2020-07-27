От китайской инфекции за сутки скончались 85 человек

За истекшие 24 часа вылечиться от коронавируса удалось 3079 россиянам. Еще 5635 человек заразились опасной инфекцией. Умерли от COVID-19 85 граждан РФ, информирует оперативный штаб.

Уточняется, что наибольшее число заболевших по-прежнему фиксируется в Москве. Здесь за сутки коронавирусом заразились 694 человека. На втором месте Свердловская область, где COVID-19 подхватили 252 жителя. Третье место в антирейтинге остается за Нижегородской областью. Китайская инфекция там диагностирована у 188 человек.

Медики продолжают активно бороться с COVID-19. В столице за последние сутки удалось вылечить 264 человека. В области врачи помогли 284 людям, информирует "Подмосковье сегодня".

Несмотря на то что коронавирус идет на спад, опасность заразиться им сохраняется.В воскресенье, 26 июля, об этом предупредила ведущая "Орла и решки", популярный блогер Анастасия Ивлеева. Она и ее супруг – рэпер Элджей, - подхватили COVID-19.