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За истекшие 24 часа вылечиться от коронавируса удалось 3079 россиянам. Еще 5635 человек заразились опасной инфекцией. Умерли от COVID-19 85 граждан РФ, информирует оперативный штаб.
Уточняется, что наибольшее число заболевших по-прежнему фиксируется в Москве. Здесь за сутки коронавирусом заразились 694 человека. На втором месте Свердловская область, где COVID-19 подхватили 252 жителя. Третье место в антирейтинге остается за Нижегородской областью. Китайская инфекция там диагностирована у 188 человек.
Медики продолжают активно бороться с COVID-19. В столице за последние сутки удалось вылечить 264 человека. В области врачи помогли 284 людям, информирует "Подмосковье сегодня".
Несмотря на то что коронавирус идет на спад, опасность заразиться им сохраняется.В воскресенье, 26 июля, об этом предупредила ведущая "Орла и решки", популярный блогер Анастасия Ивлеева. Она и ее супруг – рэпер Элджей, - подхватили COVID-19.
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