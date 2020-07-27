Чемпион мира по биатлону заразился коронавирусом

Китайскую инфекцию подхватила и вся семья Антона Шипулина

Чемпион мира по биатлону заразился COVID-19. Об этом сам Антон Шипулин рассказал на своей странице в "Инстаграм". 

Спортсмен уточнил, что китайскую инфекцию подхватила и вся его семья. Он призвал подписчиков быть осторожнее и напомнил, что COVID-19 – это не всемирный заговор, а реальная угроза для жизни и здоровья. 

В последнее время звезды стали все чаще заражаться коронавирусом. Накануне ведущая "Орла и решки" Анастасия Ивлеева сообщила, что подхватила опасное заболевание. Вместе с нею заразился и супруг – рэпер Элджей. 

Ранее стало известно о 85 погибших от коронавируса россиянах. Полная статистика от оперативного штаба – в материале "Утро.ру".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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