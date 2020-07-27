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Чемпион мира по биатлону заразился COVID-19. Об этом сам Антон Шипулин рассказал на своей странице в "Инстаграм".
Спортсмен уточнил, что китайскую инфекцию подхватила и вся его семья. Он призвал подписчиков быть осторожнее и напомнил, что COVID-19 – это не всемирный заговор, а реальная угроза для жизни и здоровья.
В последнее время звезды стали все чаще заражаться коронавирусом. Накануне ведущая "Орла и решки" Анастасия Ивлеева сообщила, что подхватила опасное заболевание. Вместе с нею заразился и супруг – рэпер Элджей.
Ранее стало известно о 85 погибших от коронавируса россиянах. Полная статистика от оперативного штаба – в материале "Утро.ру".
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