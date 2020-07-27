Опаснее предыдущего: ученые выявили вспышку неизвестного ранее коронавируса

Опаснее предыдущего: ученые выявили вспышку неизвестного ранее коронавируса
Фото: Hao Yuan/Xinhua/www.globallookpress.com
Инфекция распространяется быстрее, чем обычный COVID-19

Вспышка коронавируса во вьентамском Дананге и пригороде, где было выявлено четыре случая заражения от неустановленных переносчиков инфекции, произошла из-за нового типа вируса, который до этого был неизвестен в стране. Он ведет себя агрессивнее, чем SARS-CoV-2, и еще быстрее приводит к развитию осложнений в организме.

Двое из четырех зараженных в настоящее время подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Инфекция распространяется среди людей быстрее коронавируса,

До появления очага новой инфекции общая статистика по заболеваемости COVID-19 была сравнительно спокойной: на протяжении трехмесячного периода случаи заражения не регистрировались. На сайте правительства Вьетнама отмечается, что причина может быть связана с нелегальной иммиграцией в страну или с мутацией коронавируса.

Посольство Вьетнама в России рекомендует гражданам РФ соблюдать профилактические меры при въезде в страну, о чем заявлено на странице ведомства в "Фейсбук".

"Утро.ру" писало ранее, что чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заразился коронавирусом.

Егор МАЛКОВ

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