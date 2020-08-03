Число новых пациентов с COVID-19 выросло на 5394

Стали известны свежие данные по ситуации с коронавирусом в нашей стране. В России инфекцию подхватили 856264 человека. За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 5394. У 26% из них не было признаков болезни. Актуальную статистику на утро 3 августа приводит оперштаб.

Больше всего новых пациентов с COVID-19 по-прежнему в Москве – вирус выявили у 693 жителей столицы. На втором месте Свердловская область со 196 заразившимися за последние сутки. В ХМАО коронавирусом заболели 172 человека.

К утру понедельника от инфекции скончались еще 79 россиян. Всего в нашей стране жертвами пандемии стали 14207 человек.

Общее число излечившихся от инфекции из Китая также выросло. Победить коронавирус удалось 653593 жителям России. Из них 3420 случаев зарегистрировали со вчерашнего дня.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в России запланирована на октябрь. Первыми сделать прививку смогут учителя и медработники.

Врач Леонид Рошаль сообщил, что по-прежнему нужно носить маски и перчатки, чтобы избежать второй волны коронавируса. Кроме того, он опроверг искусственное происхождение инфекции.