РФ первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19

В самом начале будут прививать врачей и пожилых людей

Россия – первая в мире страна, которая зарегистрирует вакцину от коронавируса. Это произойдет уже 12 августа, информирует оперативный штаб. 

Уточняется, что первыми будут привиты врачи и пожилые люди. 

Ранее стало известно о том, что в Москве не ждут нового всплеска заболеваемости COVID-19. Ожидается, что число зараженных в столице в сентябре 2020 года будет колебаться от 500 до 800 человек, что не критично для крупного мегаполиса. Впрочем, больницы готовы принять большое число зараженных в случае необходимости. 

Свежую статистику по коронавирусу в России смотрите в материале "Утро.ру".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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