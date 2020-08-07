В самом начале будут прививать врачей и пожилых людей

Россия – первая в мире страна, которая зарегистрирует вакцину от коронавируса. Это произойдет уже 12 августа, информирует оперативный штаб.

Уточняется, что первыми будут привиты врачи и пожилые люди.

Ранее стало известно о том, что в Москве не ждут нового всплеска заболеваемости COVID-19. Ожидается, что число зараженных в столице в сентябре 2020 года будет колебаться от 500 до 800 человек, что не критично для крупного мегаполиса. Впрочем, больницы готовы принять большое число зараженных в случае необходимости.

Свежую статистику по коронавирусу в России смотрите в материале "Утро.ру".