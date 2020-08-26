Запрет на въезд для иностранцев продиктован ситуацией с коронавирусом

Границы Украины планируется закрыть до конца сентября для граждан других стран. Об этом рассказал премьер Незалежной Денис Шмыгаль.

По его словам, это связано с ситуацией по коронавирусу. Решение о временном запрете на въезд в Незалежную для иностранцев могут принять уже сегодня.

Речь идет обо всех гражданах других государств за исключением тех, кто имеет "разрешение на проживание, является членом международных миссий, гуманитарных миссий, членом экипажей. Есть большой перечень", цитирует украинского премьера РИА "Новости".

Шмыгаль заявил, что в связи с уровнем заболеваемости правительство считает нужным защитить население страны и обезопасить также и граждан других стран.

Как стало известно ранее, на Украине, по последним данным, зарегистрировано 110085 случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 стали 2354 заразившихся.

Чуть позже было озвучено окончательно решение кабинета министров. Границу Украины закрыли для иностранцев до 28 сентября. Кроме того, в Незалежной продлили карантин из-за коронавируса – ограничения будут действовать до 1 ноября. Об этом пишет "112 Украина".

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