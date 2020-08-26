Киев репетирует отражение удара российской авиации

В Херсонской области, недалеко от Крыма украинские зенитчики провели масштабные учения ПВО, в которых задействовали комплексы "Бук-М1" и "Оса-АКМ".

Как говорится в сообщении Командования объединенных сил ВС Украины, опубликованном в Facebook, перед военными поставили задачи: марш, прибытие в заданный район, развертывание комплексов, поиск и условное уничтожение воздушных целей.

При этом расчеты старались избегать шаблонности и старались "действовать непредсказуемо для противника". При этом, как отметил командующий объединенных сил ВС Украины Сергей Наев, "пригодился опыт войны на востоке страны".

Уточняется, что зенитчики выстроили многоуровневую систему ПВО, видимо, с помощью "Буков" и "Оса-АКМ". Последний эксплуатируется с 1971 года, хотя и был модернизирован. Комплекс уступает по своим характеристикам "Панцирь-С1". Российские зенитчики, выстраивая многоуровневую систему, используют С-400, "Тор", "Панцирь-С1" и целый спектр РЛС. Подобные дивизионы развернуты и на юге России, в том числе, Крыму.

Ранее стало известно, что Россия возвращает бомбардировщики Су-34 в Воронеж, откуда они легко смогут долететь до любой точки на территории Крыма и Украины.

