Политик заразилась коронавирусом пару дней назад

До сих пор намека на выздоровление Юлии Тимошенко нет. Некоторое время назад ее госпитализировали, однако сейчас стало известно, что лидера партии "Батькивщина" пришлось подключить в аппарату ИВЛ.

Как сообщает "РБК-Украина", у политика стабильно держится температура в районе 39 градусов. Также заболели и ее родные – дочь Евгения и зять, – но они переносят инфекцию легко.

Врачи указывают, что состояние Юлии Владимировны продолжает быть стабильно тяжелым. Когда заболела Тимошенко и где она проходит лечение, скрывают.

Напомним, о болезни Юлии Тимошенко стало известно несколько дней назад. В тяжелом состоянии ее доставили в одну из больниц. Как долго политик страдала от болезни и где могла заразиться не сообщается.