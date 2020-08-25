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До сих пор намека на выздоровление Юлии Тимошенко нет. Некоторое время назад ее госпитализировали, однако сейчас стало известно, что лидера партии "Батькивщина" пришлось подключить в аппарату ИВЛ.
Как сообщает "РБК-Украина", у политика стабильно держится температура в районе 39 градусов. Также заболели и ее родные – дочь Евгения и зять, – но они переносят инфекцию легко.
Врачи указывают, что состояние Юлии Владимировны продолжает быть стабильно тяжелым. Когда заболела Тимошенко и где она проходит лечение, скрывают.
Напомним, о болезни Юлии Тимошенко стало известно несколько дней назад. В тяжелом состоянии ее доставили в одну из больниц. Как долго политик страдала от болезни и где могла заразиться не сообщается.
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