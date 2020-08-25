Больной Тимошенко стало хуже

Больной Тимошенко стало хуже
Юлия Тимошенко. Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политик заразилась коронавирусом пару дней назад

До сих пор намека на выздоровление Юлии Тимошенко нет. Некоторое время назад ее госпитализировали, однако сейчас стало известно, что лидера партии "Батькивщина" пришлось подключить в аппарату ИВЛ. 

Как сообщает "РБК-Украина", у политика стабильно держится температура в районе 39 градусов. Также заболели и ее родные – дочь Евгения и зять, – но они переносят инфекцию легко. 

Врачи указывают, что состояние Юлии Владимировны продолжает быть стабильно тяжелым. Когда заболела Тимошенко и где она проходит лечение, скрывают. 

Напомним, о болезни Юлии Тимошенко стало известно несколько дней назад. В тяжелом состоянии ее доставили в одну из больниц. Как долго политик страдала от болезни и где могла заразиться не сообщается. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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