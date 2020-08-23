Состояние тяжелое: Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Состояние тяжелое: Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом
Юлия Тимошенко. Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Заболели также члены семьи лидера украинской партии "Батькивщина"

Украинские СМИ выяснили, что Юлия Тимошенко подхватила COVID-19. Диагноз якобы подтвердили также у ее дочери Евгении Тимошенко и зятя Артура Чечеткина. 

Как пишет УНИАН со ссылкой на запрещенное в России издание "РБК Украина", где и как могла заболеть политик, неизвестно. Также источники, которые сообщили об инфицировании Тимошенко, не раскрыли деталей ее состояния и, находится ли она на лечении в больнице. 

Сама лидер партии "Батькивщна" эту информацию пока не комментирует. Позже пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока подтвердила в "Фейсбук", что Юлия заразилась. Состояние политика оценивается, как тяжелое, у нее высокая температура. 

Тимошенко не единственная видная личность на Украине, у которой диагностировали коронавирус. Так, жена президента Незалежной Елена Зеленская перенесла инфекцию из Китая. У супруги лидера украинцев была двусторонняя пневмония, из-за которой ее даже госпитализировалиПереболел и сын Владимира Зеленского Кирилл. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Тимошенко отдыхала на украинском курорте в разгар пандемии вместо работы. 

Полина ИВАНОВА

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