Действующая оппозиция готова оказать поддержку Киеву в этом вопросе

Президент Незалежной Владимир Зеленский имеет в настоящее время возможность для наступления в Крым. Такое заявление сделал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Украинский лидер обратился накануне к гражданам по случаю дня независимости государства. Он отметил, что те, кто сдал территорию "без боя", должны отвечать перед законом, а не вести речи о бесконечной любви к Родине.

По словам Турчинова, если рассуждать таким образом, то можно выявить множество причастных лиц, на которых стоило бы возложить ответственность – от экс-президента Виктора Януковича до тех, кто повинен в уничтожении государственной оборонной сферы. Однако акцент, по его словам, расставлен именно на нынешних оппозиционерах.

Турчинов считает, что Киев в сегодняшних условиях имеет "все возможности" для реализации наступления на территорию полуострова, так как сейчас уже не 2014 год. И партия "Европейская солидарность", в которую входит он сам, готова поддержать Зеленского.

"Но, к большому сожалению, боюсь, что "договорняк" с Россией для него куда важнее защиты украинской земли", – заявил экс-секретарь СНБО в беседе с корреспондентом "Радио Свобода".

Ранее замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев может сделать "Тюркский союз" площадкой для обсуждения вариантов по "возвращению" полуострова.