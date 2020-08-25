Украине предрекли конец

Украине предрекли конец
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вторжение в Крым не обернется ничем хорошим для страны

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов продолжает настаивать: у Украины есть шансы отвоевать Крым. По его мнению, страна, в отличие от своего состояния в 2014 году, теперь имеет "все возможности" для наступления. К тому же он сам готов пойти в первых рядах. 

Однако даже украинские эксперты с мнением Турчинова не согласны. Политолог Евгений Голышкин указал, что бывший исполняющий обязанности президента давно выпал из политического пространства Незалежной, и его призывы – не более, чем повод напомнить о себе. А обсуждать вторжение в Крым наивно. 

"Уж кто-кто, а Турчинов прекрасно понимает, что произойдет в течение пары часов с ВСУ и их командными пунктами в случае прямой военной агрессии против Крыма", – сказал Голышкин в интервью РИА ФАН.

С ним солидарен и российский полковник Виктор Мураховский. Он прямо указал, что в случае военного столкновения в Крыму конец ждет не только ВСУ, но и саму Украину. У страны нет ни одного шанса на успех в этой операции, отметил военный в беседе с "Аргументы недели". 

Украина продолжает настаивать, что сможет вернуть себе полуостров. Сторонники бывшего главы страны Петра Порошенко подначивают нынешнего президента Владимира Зеленского к захвату. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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