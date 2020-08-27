Свежая статистика по коронавирусу в России на 27 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 27 августа
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Более 975 тысяч человек заболели с момента начала распространения болезни

За минувшие сутки количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 4711, по данным из 85 регионов. От болезни скончались 121 человек, а 6411 смогли побороть COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса в России. 

Наибольшее количество заболевших в Москве, где инфекция выявлена у 637 человек. Тем не менее в столице успешно продолжают лечить больных – за сутки из больниц выписали еще 1435 пациентов, сообщает "Вечерняя Москва". Следом по количеству новых случаев заражения идет Санкт-Петербург со 184 заболевшими. 

Меньше всего случаев инфицирования в Чукотской АО. Там инфекцию нашли лишь у одного человека. 

С марта общее количество заболевших коронавирусом в России доросло до 975576 человек. Всего скончались 16804 больных, а 792561 вылечился. 

В стране готовятся к вакцинации от COVID – российская прививка стала первым зарегистрированным средством в мире от нового вируса. Однако американцы отказываются признавать лекарство.

Евгения НАГОРСКАЯ

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