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За минувшие сутки количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 4711, по данным из 85 регионов. От болезни скончались 121 человек, а 6411 смогли побороть COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса в России.
Наибольшее количество заболевших в Москве, где инфекция выявлена у 637 человек. Тем не менее в столице успешно продолжают лечить больных – за сутки из больниц выписали еще 1435 пациентов, сообщает "Вечерняя Москва". Следом по количеству новых случаев заражения идет Санкт-Петербург со 184 заболевшими.
Меньше всего случаев инфицирования в Чукотской АО. Там инфекцию нашли лишь у одного человека.
С марта общее количество заболевших коронавирусом в России доросло до 975576 человек. Всего скончались 16804 больных, а 792561 вылечился.
В стране готовятся к вакцинации от COVID – российская прививка стала первым зарегистрированным средством в мире от нового вируса. Однако американцы отказываются признавать лекарство.
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