Иммунитет к коронавирусу зависит от возраста больного

Ученые сообщили, кому можно не бояться заболеть повторно

Самый стойкий иммунитет к коронавирусу формируется у детей до 13 лет. Такие выводы ученых объявил Роспотребнадзор в понедельник, 31 августа.

Исследования показали, что у детей от 1 года до 13 лет иммунитет в 1,3 – 2,1 раза выше, чем средний показатель в регионе, передает РИА "Новости".

В целом специалисты проверили 11 субъектов РФ и выяснили, что пятая часть населения имеет устойчивый иммунитет к COVID-19. 

Ранее в России было принято решение возобновить с 1 сентября очные занятия в школах и вузах. "Утро.ру" уже писало о том, какие изменения эпидемия коронавируса внесла в жизнь школьников.

По последним данным, к 31 августа в России заразились новой инфекцией более 995 тысяч человек, из них почти 5 тысяч – только за последние сутки.

Николай ВИКТОРОВ

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