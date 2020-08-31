Свежая статистика по коронавирусу на 31 августа

Свежая статистика по коронавирусу на 31 августа
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
За сутки зарегистрировано почти пять тысяч новых случаев

Жертвами коронавируса стали 83 человека. Всего в России за последние сутки выявили 4993 случая COVID-19, сообщает оперштаб.

На первом месте по числу заболевших – Москва, 685 человек. На второй строчке Питер – 188, на третьей – Московская область, 146 заразившихся.

За весь период пандемии коронавируса в России заболели 995319 человек. Скончались от COVID-19 17176 жителей.

Из-за пандемии летом многие россияне остались дома, а другие решили рискнуть и поехать на битком набитые отечественные курорты. Каков процент заболевших среди отпускников, на днях рассказали в Роспотребнадзоре.

Также ранее стало известно, что ждет школьников и их родителей с 1 сентября 2020 года – как изменится жизнь россиян в условиях вспышки коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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