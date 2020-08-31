Туристы опасаются карантина с 20 сентября - АТОР

Туристы опасаются карантина с 20 сентября - АТОР
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Россияне отказываются бронировать поездки на зиму из-за эпидемии коронавируса

Наученные горьким опытом граждане РФ не спешат строить планы надолго вперед и не хотят покупать туры на зиму даже со скидками. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туристы опасаются, что в России может быть повторно введен карантин с 20 сентября, и они потеряют деньги", – приводит "Интерфакс" пояснение АТОР.

Слухи о новом карантине тревожат россиян еще с весны. Именно тогда в соцсетях стала появляться эта дата как нечто "решенное в верхах". Поэтому сейчас большинство граждан рискуют купить тур дней за семь до начала отпуска.  

Туроператоры рассчитывают, что после 20 сентября, когда никакой массовой самоизоляции из-за коронавируса не объявят, россияне начнут смотреть в будущее с большим оптимизмом и приступят к планированию зимнего отдыха.

По данным АТОР, ожидается повышенный интерес к санаториям Сибири и Урала. Здравницы черноморского побережья и Кавказа тоже пустовать не будут – они традиционно пользуются популярностью в осенне-зимний период. А вот в Белоруссию российские туристы вряд ли поедут: беспорядки в Республике не способствуют спокойному отдыху.

Ранее россиянам, отправляющимся на курорты Турции, дали совет, как вернуться домой без проблем.

Последние данные о распространении коронавируса – в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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