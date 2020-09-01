Число заболевших коронавирусом в России перевалило за миллион: статистика по COVID-19 на 1 сентября

Число заболевших коронавирусом в России перевалило за миллион: статистика по COVID-19 на 1 сентября
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
От инфекции за сутки скончались 123 человека

Оперативный штаб привел свежие данные о ситуации с эпидемией коронавируса в России. За последние сутки выявили 4729 новых случаев. Жертвами коронавируса стали 123 человека. 

По количеству заболевших коронавирусом по-прежнему лидирует Москва. COVID-19 обнаружили у 641 жителя столицы. На втором месте находится Санкт-Петербург со 185 заболевшими. Тройку лидеров замыкает Московская область, где 156 заразившихся.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 17299 человек. Количество заболевших превысило отметку в миллион – 1000048 случаев. Полностью излечиться удалось 815705 россиянам. 

Недавно появилась информация о том, что первый этап вакцинации от коронавируса состоится в ноябре – декабре. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, препарат для начала получат те, кто находится в зоне риска. На данный момент проходит набор добровольцев, желающих испытать вакцину на себе. Это позволит отследить действие лекарства и выявить возможные побочные эффекты.

Также стало известно о том, кому можно не бояться повторно заболеть коронавирусом. По мнению ученых, самый стойкий иммунитет вырабатывается у детей от 1 года до 13 лет. Они меньше всего подвержены риску заразиться COVID-19.

Специалисты проверили 11 субъектов РФ и пришли к выводу, что пятая часть населения имеет устойчивый иммунитет к COVID-19. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Это унизительно": Трампа назвали покорным Путину

Соперник действующего американского лидера после инцидента в Сирии обвинил его в безволии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей