От инфекции за сутки скончались 123 человека

Оперативный штаб привел свежие данные о ситуации с эпидемией коронавируса в России. За последние сутки выявили 4729 новых случаев. Жертвами коронавируса стали 123 человека.

По количеству заболевших коронавирусом по-прежнему лидирует Москва. COVID-19 обнаружили у 641 жителя столицы. На втором месте находится Санкт-Петербург со 185 заболевшими. Тройку лидеров замыкает Московская область, где 156 заразившихся.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 17299 человек. Количество заболевших превысило отметку в миллион – 1000048 случаев. Полностью излечиться удалось 815705 россиянам.

Недавно появилась информация о том, что первый этап вакцинации от коронавируса состоится в ноябре – декабре. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, препарат для начала получат те, кто находится в зоне риска. На данный момент проходит набор добровольцев, желающих испытать вакцину на себе. Это позволит отследить действие лекарства и выявить возможные побочные эффекты.

Также стало известно о том, кому можно не бояться повторно заболеть коронавирусом. По мнению ученых, самый стойкий иммунитет вырабатывается у детей от 1 года до 13 лет. Они меньше всего подвержены риску заразиться COVID-19.

Специалисты проверили 11 субъектов РФ и пришли к выводу, что пятая часть населения имеет устойчивый иммунитет к COVID-19.