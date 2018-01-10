Ушел из жизни актер Михаил Державин

Народный артист России скончался на 82-м году жизни

Он умер сегодня. Об этом сообщили в Московском театре сатиры, где Михаил Державин был старейшим ведущим актером.

По словам представителя театра, народного артиста России не стало "после продолжительной тяжелой болезни".

День прощания и похорон пока не известен. О нем объявят позже.

Известный советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Державин родился 15 июня 1936 г. в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина.

Окончил Театральное училище имени Щукина. Его актерская карьера началась в 1950-х гг., напоминает "Экспресс-газета".

В Московском театре сатиры он служил с 1968 года. За это время им сыграны десятки ролей в различных спектаклях. В последнее время Державин был занят в постановках "Таланты и поклонники" и "Орнифль".

Также Державин снялся во многих любимых российскими зрителями кинофильмах Это "Трое в лодке, не считая собаки", "Зимний вечер в Гаграх", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и другие - всего 30 кинолент.

А еще любимец публики был телезвездой. Он вел "Кабачок 13 стульев", а также в паре с Александром Ширвиндтом "Утреннюю почту" и "Хочу знать".

Также Михаил Михайлович озвучивал мультфильмы "Колумб причаливает к берегу" и "Брэк!". В 1985 г. участвовал в радиопостановке по книге Стивена Кинга "Мертвая зона".

Звание народного артиста ему присвоили в 1989 году. Кроме того, с 1974-го он заслуженный артист РСФСР, а с 1976-го носил звание "Заслуженный деятель искусств Польши".

Он удостоен нескольких орденов, включая два ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.