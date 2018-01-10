Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Перед смертью Державин был без сознания

Михаил Державин. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Проблемы со здоровьем у великого артиста начались с инфаркта

В СМИ появились подробности смерти знаменитого артиста. Оказалось, что последние дни своей жизни Михаил Державин провел, не приходя в сознание. До этого он два долгих месяца находился в больнице, пытаясь оправиться от пережитого инфаркта. 

"Он умер в районе 8 утра. Он лежал в Одинцово в госпитале, был без сознания последние два дня", - сообщила ТРК "Звезда" бывшая супруга актера Нина Буденная.

По теме

Михаил Державин умер утром 10 января на 82-м году жизни. Родственники хотят похоронить его на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоятся мать, отец и младшая сестра актера, передали источники РИА ФАН. То же самое рассказал ТАСС директор Московского театра сатиры Мамед Агаев.

Уже назначен день прощания. Оно будет проходить с 11:00 в понедельник, 15 января, в Театре сатиры. Гражданская панихида начнется в 12:00. Потом Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище, рассказал РИА "Новости" представитель театра.

Ранее смерть артиста подтвердила его жена - певица Роксана Бабаян.

"Он очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью", - рассказала Бабаян сайту "Комсомольская правда". По ее словам, из-за проблем со здоровьем Михаил Михайлович в этом сезоне даже не смог прийти на сбор трупы Театра сатиры.   

На смерть любимого артиста немедленно откликнулись его коллеги и поклонники.

По данным газеты "Московский комсомолец", проблемы со здоровьем у Державина начались после инфаркта еще в середине 2017 года. 

По словам артистки Валентины Шарыкиной, много лет служившей в Театре сатиры, Михаил Державин был удивительным, замечательным человеком. "Все мы уходим потихоньку, но так горько. Я убита!" - призналась Шарыкина. 

Известный артист Валентин Гафт в интервью BFM.RU назвал Державина образцом величайшего класса актерского искусства. "Он замечательный человек, очень любимый всеми артист. Обаяние, не сравнимое ни с кем. Его не хватает уже сейчас," - горько посетовал актер.

Державин был обаятельнейшим человеком с редким даром самоиронии, рассказал ТРК "Звезда" кинорежиссер, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров. "Очень большая потеря для нашей культуры. Приношу искренние соболезнования родным", - сказал Шахназаров. 

Смерть Державина может повлиять на психологическое состояние россиян, прокомментировала порталу iReactor клинический психолог Валентина Денисова-Мельникова. "Чем больше симпатии у кого-то было к ушедшему актеру, тем трагичнее воспринимается новость. Она ощущается как личная утрата", - объяснила эксперт. Психолог призвала больше ценить тех, кого любим, и говорить им об этом, пока они еще живы.

Глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов сообщил РИА "Новости", что память Державина могут увековечить в Москве. По его словам, артист достоин того, чтобы память о нем сохранилась. Он уточнил, что памятную табличку можно будет установить на доме, где он жил. Этому буду рады "как поклонники, поклонницы, так и театралы, особенно вахтанговцы, щукинцы", цитируют его "Известия"

Державин служил в Театре сатиры с 1967 г., он был там одним из ведущих артистов. Также он много снимался в кино. Зрители помнят его по ролям в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и многих других.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей