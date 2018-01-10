Перед смертью Державин был без сознания

Проблемы со здоровьем у великого артиста начались с инфаркта

В СМИ появились подробности смерти знаменитого артиста. Оказалось, что последние дни своей жизни Михаил Державин провел, не приходя в сознание. До этого он два долгих месяца находился в больнице, пытаясь оправиться от пережитого инфаркта.

"Он умер в районе 8 утра. Он лежал в Одинцово в госпитале, был без сознания последние два дня", - сообщила ТРК "Звезда" бывшая супруга актера Нина Буденная.

Михаил Державин умер утром 10 января на 82-м году жизни. Родственники хотят похоронить его на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоятся мать, отец и младшая сестра актера, передали источники РИА ФАН. То же самое рассказал ТАСС директор Московского театра сатиры Мамед Агаев.

Уже назначен день прощания. Оно будет проходить с 11:00 в понедельник, 15 января, в Театре сатиры. Гражданская панихида начнется в 12:00. Потом Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище, рассказал РИА "Новости" представитель театра.

Ранее смерть артиста подтвердила его жена - певица Роксана Бабаян.

"Он очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью", - рассказала Бабаян сайту "Комсомольская правда". По ее словам, из-за проблем со здоровьем Михаил Михайлович в этом сезоне даже не смог прийти на сбор трупы Театра сатиры.

На смерть любимого артиста немедленно откликнулись его коллеги и поклонники.

По данным газеты "Московский комсомолец", проблемы со здоровьем у Державина начались после инфаркта еще в середине 2017 года.

По словам артистки Валентины Шарыкиной, много лет служившей в Театре сатиры, Михаил Державин был удивительным, замечательным человеком. "Все мы уходим потихоньку, но так горько. Я убита!" - призналась Шарыкина.

Известный артист Валентин Гафт в интервью BFM.RU назвал Державина образцом величайшего класса актерского искусства. "Он замечательный человек, очень любимый всеми артист. Обаяние, не сравнимое ни с кем. Его не хватает уже сейчас," - горько посетовал актер.

Державин был обаятельнейшим человеком с редким даром самоиронии, рассказал ТРК "Звезда" кинорежиссер, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров. "Очень большая потеря для нашей культуры. Приношу искренние соболезнования родным", - сказал Шахназаров.

Смерть Державина может повлиять на психологическое состояние россиян, прокомментировала порталу iReactor клинический психолог Валентина Денисова-Мельникова. "Чем больше симпатии у кого-то было к ушедшему актеру, тем трагичнее воспринимается новость. Она ощущается как личная утрата", - объяснила эксперт. Психолог призвала больше ценить тех, кого любим, и говорить им об этом, пока они еще живы.

Глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов сообщил РИА "Новости", что память Державина могут увековечить в Москве. По его словам, артист достоин того, чтобы память о нем сохранилась. Он уточнил, что памятную табличку можно будет установить на доме, где он жил. Этому буду рады "как поклонники, поклонницы, так и театралы, особенно вахтанговцы, щукинцы", цитируют его "Известия".



Державин служил в Театре сатиры с 1967 г., он был там одним из ведущих артистов. Также он много снимался в кино. Зрители помнят его по ролям в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и многих других.