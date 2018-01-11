Жена Державина раскрыла семейную тайну

Роксана Бабаян рассказала, почему у них с мужем не было детей

Певица, похоже, не жалеет, что так и не стала мамой. Хотя к детям артистка "всегда была неравнодушна", но пока ее больше занимает карьера.

Жизнь Роксаны Бабаян проходила в Москве, а ее мама "жила в Ташкенте, активно работала, была еще молода и не могла все бросить и приехать". У артистки было много выступлений по всему миру. На гастролях она часто "видела, как маленькие дети ездили с мамами в поездах и самолетах, уставали, ели всухомятку, пропускали школу", цитируют Dni.RU.

Это не нравилось певице. А поскольку она "всегда считала, что ребенка должна воспитывать мама", но сама не могла этого делать, вот и отказалась от детей.

"Очень люблю своего племянника, его сына Никиту, моего крестника. Меня окружают близкие люди: дочь Михаила Михайловича Маша, ее дети, муж, мой брат Юрий. Твердо знаю, что у меня надежный тыл, поэтому об одиночестве не думаю", - пояснила Роксана.

К тому же "и времени нет". У Бабаян, по ее словам, много работы, она "встречается с композиторами, записывается, выступает с концертами".

Михаил Державин женился на певице Роксане Бабаян в 1980 году. С нею прожил до конца своих дней. Он часто говорил, что у него "удивительная супруга: "у нее четыре высших образования. Она строитель, инженер железнодорожного транспорта, певица и глава Российской лиги защиты животных".

Обвенчались супруги несколько лет назад. Общих детей у них нет.