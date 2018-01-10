Названа возможная причина смерти Державина

Ранее сообщалось, что артист скончался от продолжительной болезни

Любимый россиянами артист, бессменный ведущий "Кабачка" Михаил Державин ушел из жизни не от онкологии. Такое мнение в разговоре с "Утром" высказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Марианна Абравитова. Фото: Пресс-служба



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"Действительно, болел он очень долго - почти 5 лет. И это не онкология. Идет тема воды - водянка может быть. Мне показывают, что в верхней половине туловища, в брюшной полости было много воды. Он очень долго боролся. Были подключены лучшие врачи. Не было такого, что он махнул рукой на себя. Его все время поддерживали. если бы не было медицинской помощи, то он вообще давным-давно бы ушел", - рассказала она.



Конечно, болезнь доставляла артисту много неприятностей, но это точно не онкология. Каких-то сильных физических мучений я тоже не вижу. Все было скорректировано так, что он не страдал.

Абравитова считает, что болезнь могла передаться артисту генетически. "У его прадедушки или дедушки было что-то подобное. От этого он тоже ушел из этой жизни", - считает она.

"Для родственников это не было неожиданностью. Этот конец был ожидаем. Он находился в состоянии, близком к концу, около трех месяцев. Врачи об этом предупреждали. Это был не внезапный конец", - заключила она.