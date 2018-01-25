Умерла певица Людмила Сенчина

Народная артистка скончалась в Санкт-Петербурге

Ей было 67 лет. О смерти артистки рассказал ее муж и продюсер Владимир Андреев.

По его словам, это произошло "сегодня утром в 08:30 в одной из больниц" Северной столицы, пишет "Интерфакс". В последние полтора года она болела.

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Советская и российская певица и актриса стала широко известна после исполнения песни "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке".

Ее визитной карточкой были романсы "Целую ночь соловей нам насвистывал…" из телефильма "Дни Турбиных", а также "Полынь" и "Добрая сказка". Но исполняла она и другие песни, которые полюбила публика.

Сенчина родилась в селе Кудрявцы Николаевской области Украинской ССР, уточняет URA.RU. Это было 13 декабря 1950 г., но, по ее словам, при регистрации отец указал в документах другую дату - 13 января 1948 года.

Все школьные годы Людмила постоянно участвовала в художественной самодеятельности. Окончив десятилетку, она поехала учиться в Ленинград.

В 1966 г. поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970-м, по окончании учебы, ее пригласили в ленинградский Театр музыкальной комедии.

В 1975 г. она ушла из театра и стала солисткой эстрадного оркестра под управлением Анатолия Бадхена. Там артистка проработала более 10 лет.

Кроме того, была радио- и телеведущей, снималась в кино. В 1977 г. она сыграла роль Жюли Прюдом - певицы из кабаре - в фильме "Вооружен и очень опасен".

В конце 1970-х - начале 1980-х гг. не раз была лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года".

Удостоена нескольких наград и званий. Получила первую премию на конкурсе "Золотая лира" в Братиславе. Стала лауреатом конкурса "Сопот-75". Заслуженная артистка Украины и РСФСР, народная артистка Российской Федерации.