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Сенчина покинула нас "молча, тихо, без шума"

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Кадр youtube.com Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
продолжениеСенчина отказывалась умирать
Смерть артистки прокомментировали певцы и актеры

Никого не оставил равнодушным уход из жизни прекрасной "Золушки". Ее поклонники и деятели культуры скорбят. Много теплых слов уже сказали о Людмиле Сенчиной.

Иосиф Кобзон вспомнил, каким человеком она была. "Красивая, талантливая, добрая душа, которая радовала нас своими изысканными и обаятельными песнями. Молча, тихо, без шума покинула нас", - прокомментировал певец.

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Ему "очень жаль, потому что у нас этих вертихвосток, которые сегодня главенствуют на эстраде, очень много, а такой запоминающейся и яркой, какой была Людмила Петровна, к сожалению, нет". А все ее песни, хоть и было их не так много, запоминающиеся, нежные и популярные, добавил Кобзон.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха назвала Сенчину "очень яркой личностью, красивой женщиной с прекрасным голосом". Она сказала, что не была лично знакома с артисткой, они только на концертах встречались, и выразила соболезнования, пишет "РЕН ТВ".

О прекрасных чертах Людмилы Петровны упомянул и актер Иван Краско. По его словам, она была славной, ласковой и доброй женщиной. Для него ее смерть стала неожиданностью. 

Он "всегда получал эстетическое наслаждение" от ее голоса и восторгался ею. Она была красивой, умной, искренней и честной, подчеркнул актер.

"И талант ее природный, который не пропал - он доставил столько наслаждения русским людям! Вокал самый народный, от души", - отметил он.

 

Очень грустным и печальным событием назвал смерть Людмилы Сенчиной певец Лев Лещенко. Он поделился своими переживаниями и сказал, что уход артистки - "большая утрата для близких, родных, коллег, друзей".

"Она была всенародной любимицей. Человек разножанровый, пела в фильмах, записала огромное количество эстрадных песен, которые олицетворяли нашу эпоху", - добавил артист. По его мнению, "единственное утешение, что ее образ сохранится в нашей памяти, ее песни будут долго с удовольствием слушать почитатели", цитирует его телеканал "360"

Людмила Сенчина умерла сегодня утром на 68-м году жизни в одной из больниц в Санкт-Петербурге. Артистка лечилась там с декабря 2017 г., сообщили местные СМИ. 

Полина ДОРОЖКИНА
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