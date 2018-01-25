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Сенчина отказывалась умирать

Людмила Сенчина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
продолжениеСенчина выступала до конца и с улыбкой
Названа вероятная причина смерти артистки

Золушка российской эстрады Людмила Сенчина могла скончаться от рака. Она боролась до последнего и верила, что ее диагноз - не приговор и она сможет с ним справиться, рассказала "Утру" ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

"Несмотря на то что Людмила Сенчина последние полгода действительно болела серьезно, испытывала много боли, конечно, она понимала, что происходит. При этом умирать она не собиралась. Она боролась, у нее были планы на будущее: она планировала концерты и поездки. Она искренне верила, что все сможет", - рассказала таролог. 

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Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба

"Можно сказать, что к ней до конца не пришло понимание, что она уходит. Свою болезнь она не воспринимала. В отличие от ее окружения", - считает Марианна. 

"Никаких мук она не испытывала. Для этого врачи сделали все возможное. Она ушла солнечным человеком, полным планов. Она несла свет. Такой ее и запомнят", - заключила Абравитова. 

Фоторепортаж
Сенчина покинула нас "молча, тихо, без шума"
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Кадр youtube.com Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
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